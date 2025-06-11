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Синоптик оценил ситуацию с пожарами в Забайкалье

Вильфанд: ситуация с пожароопасностью в Забайкалье в ближайшее время не улучшится
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Минприроды Забайкалье

Пожароопасность в Забайкальском крае и Бурятии сохраняется, в регионах отмечается пятый, чрезвычайный, класс пожарной опасности. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Забайкальском крае по пожарной опасности пока не прогнозируется улучшение. Наоборот, температура будет на 1-2 градуса выше нормы в течение этой недели, поэтому ожидается пятый класс пожароопасности. Также ухудшение будет и в Бурятии», — сказал он.

В начале июня сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 1 млн га.

В конце мая стало известно, что красноярский шаман Буга Адыг Кам планирует провести обряд на Енисее, чтобы вызвать в охваченном пожарами Забайкалье дожди. Жильцам квартир он посоветовал оставить ведро с чистой водой на балкон или подоконник. После окончания молитвы нужно разбрызгать воду вверх.

Ранее спутник «Метеор-М» снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье.

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