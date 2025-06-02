В Забайкалье тушат более 60 лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 1 млн га. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ.

«По состоянию на 10:00 мск действует 61 лесной пожар на площади 1 026 793,7 га, из них локализовано 15 очагов на площади 314 432 га», — сказали в ведомстве.

В конце мая сообщалось, что красноярский шаман Буга Адыг Кам планирует провести обряд на Енисее, чтобы вызвать в охваченном пожарами Забайкалье дожди. Жильцам квартир он посоветовал оставить ведро с чистой водой на балкон или подоконник. После окончания молитвы нужно разбрызгать воду вверх. Кроме того, в день обряда до молитвы не следует есть мясо. А молитву нужно читать семь раз, стоя перед горящей свечей.

До этого российский спутник «Метеор-М» снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье.

В 2025 году пожароопасный сезон в регионе объявили 24 марта, когда произошел первый лесной пожар. Тогда же был объявлен режим повышенной готовности, а затем в крае поэтапно ввели особый противопожарный режим.

Ранее стало известно, что чиновники помогут тушить лесные пожары в Забайкалье.