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Спасатели показали кадры тушения пожара в Москве

Департамент ГО ЧС и ПБ показал кадры тушения пожара на рынке в Москве
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Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Департамент гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы показал кадры тушения пожара на рынке в Москве. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Сообщение о пожаре спасатели получили около 13:57 по мск. Оно началось на Новоясеневском проспекте. На момент начала пожара загоревшееся строение не эксплуатировалось. Площадь возгорания составила 150 кв. м., оно было оперативно ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

В борьбе с огнем приняли участие несколько экипажей дорожно-патрульной службы (ДПС).

До этого на юго-западе Москвы перекрыли движение транспорта из-за пожара на выше упомянутом рынке. Ограничения были введены для организации быстрого проезда спасателей к месту происшествия. В ГИБДД посоветовали искать пути объезда на время этих мероприятий.

Ранее в Подмосковье загорелся автосервис и попал на видео.

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