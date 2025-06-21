В Москве автомобиль с пассажирами рухнул в болото, есть пострадавшие

В Некрасовке автомобиль с людьми упал в болото, пострадала девушка

В московском районе Некрасовка в 13-м квартале Люберецких полей автомобиль с людьми упал в болото. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что в результате падения машины пострадала девушка, ее госпитализировали.

Незадолго до этого на трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области автомобиль «ГАЗ» въехал в опору надземного пешеходного перехода. По данным регионального УМВД, авария случилась около 03:00 в районе населенного пункта Липна.

В результате фура повредила конструкцию, и часть моста обрушилась на кузов машины. В публикации говорится, что никто из людей не получил серьезных травм.

20 июня Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» писал, что в Москве парализовало движение из-за массового ДТП. Инцидент произошел на Нижегородской улице в районе дома 29. Были свободны две полосы из четырех.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на Киевском шоссе в Подмосковье.