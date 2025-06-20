Крупное ДТП парализовало движение на Киевском шоссе в Подмосковье

Серьезная авария произошла на Киевском шоссе в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП произошло на Киевском шоссе между подмосковными городами Апрелевка и Селятино. На кадрах – последствия аварии. К месту происшествия уже прибыли сотрудники ГАИ и МЧС. Из-за сильного удара водитель легковушки оказался заблокированным в салоне – сейчас его пытаются достать спасатели», — сообщает канал.

Предварительно, пострадал водитель легковушки. Судя по видео, в районе ДТП наблюдается затор.

До этого в городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в остановившийся белый автомобиль. От удара водитель перелетает через капот и приземляется на проезжую часть. После ДТП прохожие подбегают к пострадавшему мотоциклисту.

Ранее появилось видео жесткого кульбита автомобиля на МКАД.