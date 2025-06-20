Массовое ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы

В Москве парализовало движение из-за массового ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Нижегородской улице (в районе дома 29-33с7) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В дептрансе отметили, что в результате аварии движение оказалось затруднено. Свободны две полосы из четырех. В дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого в городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в остановившийся белый автомобиль. От удара водитель перелетает через капот и приземляется на проезжую часть. После ДТП прохожие подбегают к пострадавшему мотоциклисту.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на Киевском шоссе в Подмосковье.