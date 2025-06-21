Под Владимиром обрушился переход на трассе после ДТП с фурой

Во Владимирской области перекрыли движение на М-7 из-за обрушения перехода

Рано утром 21 июня на трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области автомобиль «ГАЗ» въехал в опору надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации регионального УМВД, авария случилась около 03:00 в районе населенного пункта Липна. В результате фура повредила конструкцию, и часть моста обрушилась на кузов машины.

По данным ведомства, никто из людей не получил серьезных травм.

На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы. Движение на участке временно перекрыли на время демонтажа поврежденной конструкции. Водителей просят объезжать место происшествия по трассе М-12 «Восток» или через Киржач.

Накануне в Москве ДТП на Нижегородской улице парализовало движение. В дептрансе отметили, что в результате аварии движение оказалось затруднено. Свободны оставались две полосы из четырех.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на Киевском шоссе в Подмосковье.