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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Гидрометцентр РФ: в субботу в Москве ожидается до +18°C
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В субботу в Москве ожидается до +18°C и переменная облачность, сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в субботу в Москве ожидается +16... +18°C. Ночью может похолодать до +6°C.

Ожидается северный ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В Подмосковье днем в субботу будет +14... +19°C. Возможен небольшой дождь, в ночное время может похолодать до +4°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ожидается жаркая погода с температурой от +32°C до +42°C.

Также Вильфанд сообщал, что в течение ближайших дней температура на всей европейской части РФ будет ниже нормы на 2-4°C.

По его словам, в Черноземье будет даже на 4°C холоднее нормы.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.

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