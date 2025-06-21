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В части российских регионов прогнозируют жару до 42°C

Вильфанд: в СФО и ДФО прогнозируют жару с температурой от 32 до 42 градусов
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ожидается жаркая погода с температурой от +32°C до +42°C.

По словам синоптика, в Красноярске ожидается жаркая погода с температурой до +32... +37°C. Также жарко будет и в республике Тыва — столбик термометра поднимется выше +40°C.

«В Иркутской области температуры будут достигать 35 градусов. Сильная жара с температурой 31-36 градусов прогнозируется и в Хакасии <...> В Алтайском крае, Новосибирской области понижение температуры будет только к 25-му числу, температура будет около нормы», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в Омской области температура воздуха начнет снижаться уже с понедельника.

До этого Вильфанд говорил, что в течение ближайших дней температура на всей европейской части РФ будет ниже нормы на 2-4°C.

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