Синоптик рассказал о погоде на европейской части РФ в ближайшие дни

Вильфанд: на всей европейской территории РФ будет холоднее нормы на 2-4°С

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в течение ближайших дней температура на всей европейской части РФ будет ниже нормы на 2-4°C. Об этом сообщает ТАСС.

«На всей европейской части страны температура в ближайшие дни будет на 2-3 градуса ниже нормы», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что в Черноземье будет даже на 4°C холоднее нормы.

До этого Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ожидается похолодание до +4°C в ночь на воскресенье. По словам синоптика, в течение выходных в Москве температура составит +16... +18°C. Он уточнил, что в ночь на воскресенье температура в столице может резко опуститься до +6... +8°C, а в регионе — до +4°C.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что заявления об аномальном похолодании в Москве и Московской области не соответствуют действительности.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.