Кравцов рассказал, сколько часов в неделю должны работать учителя

Кравцов: школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю

Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью РИА Новости заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«В целом у нас по трудовому кодексу 36 часов (в неделю. — прим. ред.), не больше 36 часов. Но часть времени занимает проверка тетрадей, работа со школьниками, подготовка к урокам, индивидуальная работа», — заявил он.

По словам министра, средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки.

В ходе своего выступления на ПМЭФ Кравцов подчеркнул, что Министерство просвещения РФ с начала нового учебного года вводит единые стандарты преподавания всех школьных предметов. По его словам, для каждого класса будет четко определено, какие темы изучаются, сколько времени на них отводится и какие программы используют учителя.

До этого Кравцов отметил, что количество неуспевающих школьников сократилось с 25 до 15% за последние пять лет.

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