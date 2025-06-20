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С 1 сентября российские школы будут учить по единым требованиям

Минпросвещения введет единые стандарты по всем школьным предметам с 1 сентября
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Shutterstock

Министерство просвещения России с начала нового учебного года вводит единые стандарты преподавания всех школьных предметов. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, для каждого класса будет четко определено, какие темы изучаются, сколько времени на них отводится и какие программы используют учителя. Кравцов отметил, что педагоги получат все необходимые материалы для работы.

Также министр уточнил, что новые правила будут согласованы с трудовым кодексом, что позволит установить четкую норму нагрузки для учителей.

До этого депутаты Госдумы обратились к Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ обеспечивать школьников и педагогов бесплатным горячим питанием. Сообщалось, что инициатива направлена на снижение экзаменационного стресса и предотвращение проблем со здоровьем у выпускников.

Позднее в Рособрнадзоре прокомментировали идею депутатов. В ведомстве сообщили, что для организации питания школьников в пунктах сдачи ЕГЭ потребуется пересмотр действующих правил проведения экзамена.

Ранее педагоги и родители оценили идею ввести в школах форму в цветах российского флага.

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