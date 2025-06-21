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Аэропорт Тамбова возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Тамбова сняли ограничения на вылет и посадку самолетов
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:33 по московскому времени.

Незадолго до этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

19 июня глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что планируется создание отдельного класса воздушного пространства для беспилотных воздушных судов (БВС), который, как предполагается, будет ограничен высотой до 150 метров, с возможностью установления маршрутов высотой до 3 километров. Полеты в новом классе «Н» будут разрешены как для БВС с массой менее 30 кг, так и для более тяжелых аппаратов. Ядров добавил, что проект постановления правительства об установлении данного класса воздушного пространства находится на завершающей стадии согласования.

Ранее сообщалось, что регионы РФ обеспечат системой защиты от БПЛА.

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