В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели ограничения на вылет и посадку самолетов

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское)», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:37 по московскому времени.

Причина введения ограничений не обнародована.

Последний раз подобные меры в аэропорту Тамбова принимались 17 июня.

19 июня глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что планируется создание отдельного класса воздушного пространства для беспилотных воздушных судов (БВС), который, как предполагается, будет ограничен высотой до 150 метров, с возможностью установления маршрутов высотой до 3 километров. Полеты в новом классе «Н» будут разрешены как для БВС с массой менее 30 кг, так и для более тяжелых аппаратов. Ядров добавил, что проект постановления правительства об установлении данного класса воздушного пространства находится на завершающей стадии согласования.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.