Синоптик: похолодание в Москве не является аномальным

Заявления об аномальном похолодании в Москве и Московской области не соответствуют действительности. Об этом в интервью aif.ru заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в столичном регионе находится в пределах естественных климатических колебаний.

«На самом деле, все эти сообщения — только для того, чтобы привлечь внимание к погоде. Но ничего сверхъестественного и необычного в ней нет», — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что в последние дни отмечается понижение температуры на 2-4°C, что не выходит за пределы допустимых отклонений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что на следующей неделе во всей европейской части России температура будет отставать от нормы на 2-3°C.

По его словам, на юге, в том числе в Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье, столбики термометров покажут 23-26°C, что является вполне комфортной температурой для отдыха.

Похолодание также затронет Северо-Западный федеральный округ. Но если в Мурманске и Санкт-Петербурге температура будет близка к норме, то в других регионах округа она опустится ниже среднемноголетних значений, отметил эксперт.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.