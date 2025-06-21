На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил москвичей о похолодании до +4°С

Вильфанд: в столичном регионе может похолодать до +4°C
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ожидается похолодание до +4°C в ночь на воскресенье. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в течение выходных в Москве температура составит +16... +18°C.

«В ночь на субботу еще будет продолжаться небольшой, местами умеренный дождь, погода облачная. Ночные температуры будут в диапазоне 11-13 градусов. Но днем в субботу погода будет уже с переменной облачностью, солнце будет видно чаще. Несмотря на это температура будет всего-навсего 16-18 градусов, по области даже до 14 градусов», — поделился Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на воскресенье температура в столице может резко опуститься до +6... +8°C, а в регионе — до +4°C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что заявления об аномальном похолодании в Москве и Московской области не соответствуют действительности.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами