Синоптик предупредил москвичей о похолодании до +4°С

Вильфанд: в столичном регионе может похолодать до +4°C

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ожидается похолодание до +4°C в ночь на воскресенье. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в течение выходных в Москве температура составит +16... +18°C.

«В ночь на субботу еще будет продолжаться небольшой, местами умеренный дождь, погода облачная. Ночные температуры будут в диапазоне 11-13 градусов. Но днем в субботу погода будет уже с переменной облачностью, солнце будет видно чаще. Несмотря на это температура будет всего-навсего 16-18 градусов, по области даже до 14 градусов», — поделился Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на воскресенье температура в столице может резко опуститься до +6... +8°C, а в регионе — до +4°C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что заявления об аномальном похолодании в Москве и Московской области не соответствуют действительности.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.