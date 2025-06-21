Вильфанд сообщил о приближении теплых дней в Москве

Следующий четверг, 24 июня, будет самым теплым днем на следующей неделе. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«24 июня будет самым теплым днем следующей недели в Москве, температурный термометр перевалит через 20-градусную отметку. Часов в 14-16 часов уже будет плюс 21-22 градуса, по области — 18-23», — заявил Вильфанд.
До этого Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ожидается похолодание до +4°C в ночь на воскресенье. По словам синоптика, в течение выходных в Москве температура составит +16... +18°C. Он уточнил, что в ночь на воскресенье температура в столице может резко опуститься до +6... +8°C, а в регионе — до +4°C.
Однако глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее говорил, что заявления об аномальном похолодании в Москве и Московской области не соответствуют действительности.
Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.