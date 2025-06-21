Вильфанд сообщил о приближении теплых дней в Москве

Вильфанд заявил, что 24 июня будет самым теплым днем на следующей неделе

Следующий четверг, 24 июня, будет самым теплым днем на следующей неделе. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«24 июня будет самым теплым днем следующей недели в Москве, температурный термометр перевалит через 20-градусную отметку. Часов в 14-16 часов уже будет плюс 21-22 градуса, по области — 18-23», — заявил Вильфанд.

До этого Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ожидается похолодание до +4°C в ночь на воскресенье. По словам синоптика, в течение выходных в Москве температура составит +16... +18°C. Он уточнил, что в ночь на воскресенье температура в столице может резко опуститься до +6... +8°C, а в регионе — до +4°C.

Однако глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее говорил, что заявления об аномальном похолодании в Москве и Московской области не соответствуют действительности.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.