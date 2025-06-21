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В Иране прокомментировали последствия землетрясения на севере страны

IRNA: землетрясение на севере Ирана не нанесло ущерба аэропорту в Семнане
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение в северной части Ирана не нанесло ущерба аэропорту в Семнане. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

«Что касается землетрясения <...>, к счастью, аэропорту имени мучеников Семнана не был нанесен ущерб», — сообщило агентство, ссылаясь на заявление Иранской компании по управлению аэропортами и аэронавигацией.

Воздушная гавань находится неподалеку от эпицентра недавно произошедшего землетрясения.

До этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на севере Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

Также 16 июня Иранский Национальный сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 2,5 в районе ядерного объекта Фордо, который является вторым по величине комплексом по обогащению урана в Иране, большая часть которого расположена под землей.

Ранее у южных берегов Курильских островов произошло землетрясение.

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