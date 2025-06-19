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У южных берегов Курильских островов произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
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Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у побережья южных Курил. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Землетрясение было зафиксировано 19 июня в 2:08 мск. Его эпицентр находился в 120 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг располагался на глубине 55 километров.

Сейсмолог уточнила, что на островах Шикотан и Кунашир ощущались подземные толчки силой 3-4 балла. Тревога цунами не объявлялась.

19 июня сообщалось, что под дном Тихого океана у самого северного японского острова Хоккайдо зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

16 июня у берегов региона Кальяо в Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1.

11 июня у южных берегов Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5.

Ранее сообщалось, что количество туров в Японию сократилось из-за предсказанного в манге землетрясения.

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