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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на севере Ирана
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Depositphotos

На севере Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет ТАСС.

По данным центра, эпицентр землетрясения находился в 36 км к северо-западу от города Семнан, население которого составляет около 124 тысяч человек. Глубина залегания очага составила 10 км.

На данный момент информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

16 июня Иранский Национальный сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 2,5 в районе ядерного объекта Фордо, который является вторым по величине комплексом по обогащению урана в Иране, большая часть которого расположена под землей.

14 июня официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что удары, нанесенные Израилем по ядерному объекту в Фордо, привели к ограниченным повреждениям. Он также сообщил, что атакам подверглись несколько складских помещений в Исфахане, где возник пожар. Однако значительного ущерба удалось избежать, так как иранская сторона заблаговременно переместила наиболее важное оборудование и материалы в безопасное место.

Ранее у южных берегов Курильских островов произошло землетрясение.

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