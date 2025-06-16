Произошло землетрясение в районе ядерного объекта Ирана

Землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировано в районе иранского ядерного объекта Фордо. Об этом сообщает Национальный сейсмологический центр Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. На следующую ночь стороны опять атаковали друг друга.

Ранее в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2.