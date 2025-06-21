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Попова рассказала о состоянии радиационного фона в Дагестане

Попова: радиационный фон в Дагестане соответствует санитарным требованиям
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Depositphotos

Ситуация по гамма-фону в Дагестане соответствует всем санитарным требованиям, замеры будут продолжаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС.

«На сегодняшний день эти замеры показывают результаты, свидетельствующие о соответствии всех замеров санитарным требованиям. Но мы будем продолжать, пока не стабилизируется ситуация», — сказала она.

Ежедневный мониторинг необходим в связи с небольшим расстоянием — меньше 1 тыс. км — от города Натанз в Иране, где произошла авария в центре обогащения урана, добавила Попова.

17 июня сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения урана после ударов Израиля по ядерному объекту в иранском городе Натанз. Такой вывод был сделан на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после атак Израиля. В отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет, подчеркнули в МАГАТЭ.

Позже генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки. Агентство внимательно следит за всеми военными действиями и оценивает их радиологические последствия, добавил он.

Ранее Гросси заявил, что Иран не создавал ядерную бомбу.

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