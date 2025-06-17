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МАГАТЭ рассказало о ситуации на ядерном объекте Ирана после ударов Израиля

МАГАТЭ: обнаружены следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Натанзе
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Maxar Technologies/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения урана после ударов Израиля по ядерному объекту в иранском городе Натанз. Об этом сообщается на странице агентства в соцсети Х.

Такой вывод был сделан на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак Израиля, рассказали в агентстве.

В отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет, подчеркнули в МАГАТЭ.

Накануне генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что в результате ударов Израиля по ядерным объектам Ирана наибольшие повреждения получил объект в Натанзе.

Он рассказал, что был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана. Кроме того, произошло почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее разведка США оценила способность Ирана создать ядерное оружие.

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