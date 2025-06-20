Путин назвал Открытый диалог шагом к созданию новой модели мирового роста

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности формирования справедливой и открытой платформы для глобального роста. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Он особо отметил роль Открытого диалога, проведенного в Национальном центре «Россия», который объединил участников из более чем 100 стран и стал важным шагом на пути к созданию новой модели международного взаимодействия.

«Россия приглашает партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста. Ровно для этого в текущем году мы провели в Москве Открытый диалог, в котором приняли участие представители более ста государств», — заявил Владимир Путин.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее Путин попросил парламент поддержать идею возврата иностранных компаний.