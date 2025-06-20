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Путин призвал к возврату иностранных компаний

Путин попросил парламент поддержать идею возврата иностранных компаний
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин обратился к парламенту с просьбой поддержать предложения правительства относительно условий возвращения на российский рынок иностранных компаний. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

«Мы заинтересованы в надежных и стабильных отношениях. Однако не всегда так происходило. Поэтому правительству РФ даны поручения, которые сейчас находятся в стадии проработки. Я прошу депутатов парламента поддержать те решения, которые будут выработаны. Нам необходимо принять общее решение по вопросу возвращения тех иностранных компаний, которые заинтересованы в возобновлении деятельности на нашем рынке», — заявил Путин.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее Совет по инвестициям подтвердил, что иностранные компании хотят вернуться в РФ.

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ПМЭФ – 2025
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