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Искалеченная в Дубае модель Ковальчук начала говорить

«АиФ»: искалеченная в Дубае модель Ковальчук начала говорить
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ae3marylu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Мария Ковальчук, которую искалечили в Дубае, начала говорить, и прокурору стали известны имена подозреваемых. Об этом со ссылкой на мать девушки сообщает aif.ru.

По словам матери пострадавшей, девушка уже начала говорить, но на данный момент не может подробно рассказать обо всем, что произошло. Сообщается, что на данный момент стали известны имена и фамилии виновных и прокурор включил их в список подозреваемых.

21-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног. Она попала в реанимацию и не могла говорить. Правоохранительные органы предполагают, что травмы могли возникнуть в результате падения с высоты. Тем не менее семья и близкие модели подозревают, что она могла стать жертвой торговли людьми и насилия.

Девушка перенесла восемь операций и готовилась к девятой. Ей предстоит длительный процесс реабилитации.

Ранее на Алтае конфликт в ресторане, где изуродовали девушку, закончился стрельбой.

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