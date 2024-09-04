На Алтае конфликт в ресторане, где изуродовали девушку, закончился стрельбой

Конфликт в ресторане Белокурихи, где мужчина разбил о лицо посетительницы стакан, закончился стрельбой на парковке. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подслушано Белокуриха» — его предоставил человек, представившийся очевидцем резонансной истории.

На кадрах группа мужчин выбегает из заведения. Их преследует, предположительно, один из спутников покалеченной девушки: около авто, на котором пытаются скрыться нападавший и его знакомые, мужчина достает пистолет и несколько раз стреляет в обидчиков спутницы. Сначала группа разбегается в разные стороны, но потом все возвращаются ко входу в ресторан, дают отпор, после чего уезжают.

Конфликт между группами отдыхающих из Бийска произошел в ресторане «Встреча у реки». Один из гостей заведения подошел к девушке за соседним столиком, плеснул ей в лицо пиво и ударил о ее голову стаканом с такой силой, что тот разбился.

Ранее россиянка устроила драку в парикмахерской и ударила мастера ножницами из-за стрижки.