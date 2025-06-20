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Путин допустил, что сброс «грязной бомбы» на РФ был бы последней ошибкой Украины

Путин: сбросить на Россию «грязную бомбу» было бы колоссальной ошибкой Украины
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Иван Секретарев/РИА Новости

Если бы Украина сбросила на Россию «грязную бомбу», то это было бы колоссальной ошибкой республики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это (использование «грязной бомбы» против РФ. — «Газета.Ru») было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, это было бы их последней ошибкой», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что при применении подобного вооружения ответ России был бы очень жестким. Президент выразил надежду, что до такого исхода событий никогда не дойдет.

Путин добавил, что в настоящее время у России нет подтверждений планов Украины по применению «грязной бомбы». Однако, по словам российского лидера, страна исходит из того, что подобная идея может появиться «в чьем-то больном воображении».

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Минобороны заявили об упоминании «грязной бомбы» в методичках СБУ.

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ПМЭФ – 2025
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