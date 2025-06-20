Путин заявил об устаревшем регулировании онлайн-магазинов в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что существующее регулирование офлайн-магазинов в стране во многом не отвечает современным реалиям и требует обновления. Об этом он рассказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025.

Вместе с тем, Владимир Путин подчеркнул значимую роль маркетплейсов в стимулировании предпринимательской активности. Он отметил, что маркетплейсы обладают обширными данными о состоянии рынка, положении дел в бизнесе и потребностях предпринимателей, будь то реклама, сбыт, подбор персонала или доступ к кредитам.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее Путин поставил задачу перед российскими бизнесменами.