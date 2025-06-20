Путин поставил задачу перед российскими бизнесменами

Путин: к 2030 году РФ должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса

К 2030 году Россия должна войти в двадцатку лучших стран по условиям ведения бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ориентир для национальной модели — чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик», — сказал он.

По мнению Путина, конкурентоспособность отраслей российской экономики должна базироваться на отечественных технологиях. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость не только разработки новых технологий, но и оперативного внедрения их в жизнь общества.

В ходе заседания руководитель РФ также сообщил, что в стране растет занятость в обрабатывающей промышленности и информационных технологиях. При этом, по его словам, в обеспечивающих отраслях — в торговле, государственном управлении и финансах — занятость обоснованно сокращается.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин поручил правительству ежегодно отчитываться о технологическом развитии страны.