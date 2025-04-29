В США на пляж в Орегоне выбросило клыкастую рыбу-каннибала

В американском штате Орегон на побережье выбросило клыкастую рыбу длиной полтора метра. Об этом журналу People рассказала помощник управляющего аквариумом в Орегоне Тиффани Бут.

«Она не выглядит очень дружелюбной рыбой. Если бы я увидела эту рыбу живьем, я бы к ней не притронулась», — сказала собеседница журнала.

По словам менеджера океанариума, получить особь в целом виде сложно: обычно их сразу съедают на пляже чайки. При осмотре особи стало ясно, что найденная рыбина — это рыба-ланцет или алепизавр.

Рыба-ланцет известна из-за каннибальской диеты, из-за чего получила прозвище «рыба-каннибал». Кроме сородичей, такие создания питаются представителями еще около 90 видов.

Как отмечает People, алепизавры едят все подряд, даже пластик, но плохо переваривают пищу. Сотрудники Seaside Aquarium изучили желудок найденной особи и вытащили из нее несколько целых кальмаров и их клювов, мелких рыб и осьминогов.

В феврале сообщалось, что редкую «рыбу Судного дня» обнаружили на пляже Плайя-Кемада на Канарских островах. Рыбу вынесло на мелководье, после чего она оказалась на берегу. Также была предоставлена видеозапись, на которой мужчина берет сельдяного короля в руки и позирует с ним. В новостной заметке отмечается, что мужчина отнес рыбу на глубину и выпустил.

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