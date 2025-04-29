Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США на пляж в Орегоне выбросило клыкастую рыбу-каннибала

People: в США глубоководную рыбу-каннибала нашли на побережье
close
seasideaquarium/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В американском штате Орегон на побережье выбросило клыкастую рыбу длиной полтора метра. Об этом журналу People рассказала помощник управляющего аквариумом в Орегоне Тиффани Бут.

«Она не выглядит очень дружелюбной рыбой. Если бы я увидела эту рыбу живьем, я бы к ней не притронулась», — сказала собеседница журнала.

По словам менеджера океанариума, получить особь в целом виде сложно: обычно их сразу съедают на пляже чайки. При осмотре особи стало ясно, что найденная рыбина — это рыба-ланцет или алепизавр.

Рыба-ланцет известна из-за каннибальской диеты, из-за чего получила прозвище «рыба-каннибал». Кроме сородичей, такие создания питаются представителями еще около 90 видов.

Как отмечает People, алепизавры едят все подряд, даже пластик, но плохо переваривают пищу. Сотрудники Seaside Aquarium изучили желудок найденной особи и вытащили из нее несколько целых кальмаров и их клювов, мелких рыб и осьминогов.

В феврале сообщалось, что редкую «рыбу Судного дня» обнаружили на пляже Плайя-Кемада на Канарских островах. Рыбу вынесло на мелководье, после чего она оказалась на берегу. Также была предоставлена видеозапись, на которой мужчина берет сельдяного короля в руки и позирует с ним. В новостной заметке отмечается, что мужчина отнес рыбу на глубину и выпустил.

Ранее юрист Хаминский рассказал, почему за рыбалку в зоне нереста могут посадить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами