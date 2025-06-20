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Никита Михалков назвал главную силу России

Режиссер Михалков: сила России — в умении противостоять мировому злу
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Народный артист России и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что сила страны заключается в ней самой и в способности противостоять мировому злу. Об этом пишет ТАСС.

По словам режиссера, Россия остается единственным реальным мостом между Востоком и Западом. Он также подчеркнул, что страна — одна из немногих, кто открыто выступает против глобального зла, и именно эта миссия, по его мнению, придает ей внутреннюю силу.

Подобные высказывания делал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что в мире на данный момент идет «борьба добра со злом».

Вице-премьер Сербии Александар Вулин до этого называл антироссийскую истерию проявлением фашизма. По словам политика, зло каждый раз повторяется, когда русским запрещают говорить на родном языке.

Ранее экономист заявил о желании Трампа наладить российско-американские отношения.

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