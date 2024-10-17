Вице-премьер Сербии Александар Вулин назвал антироссийскую истерию проявлением фашизма. Соответствующее заявление он сделал на приеме по случаю 80-летия освобождения Белграда в ходе Второй мировой войны, который состоялся в посольстве балканской республики в Москве, сообщает ТАСС.

По словам политика, зло каждый раз повторяется, когда русским запрещают говорить на родном языке.

«Нацизм повторяется, когда сербов выгоняют с земли, на которой они жили веками. Фашизм проявляет свое лицо, когда русским запрещают молиться Богу в своей церкви. Нацизм вновь появляется во всем своем зле, когда сербам запрещают существовать и иметь свое государство», — сказал Вулин.

Он также заявил, что «зло возвращается, когда сносят памятники советским воинам и даже требуют», чтобы русские принимали участие в этом.

«Зло возвращается, когда весь мир погружается в антироссийскую истерию, когда русским запрещают писать и говорить, а миру упоминать Достоевского, Гоголя и Россию», — добавил вице-премьер.

В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией обвинения НАТО в адрес России, которая якобы проводит гибридные атаки против стран блока.

По ее словам, взвинчивание градуса антироссийской истерии проводится для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы.

Ранее в Кремле предположили, как долго продлится русофобия на Западе.