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В Inditex ответили на вопрос о возможном возвращении в РФ

Глава Inditex Масейрас: подходящих условий для возвращения в Россию нет
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Александр Кряжев/РИА Новости

Генеральный директор компании Inditex (владеет брендами одежды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear) Оскар Гарсия Масейрас в интервью Financial Times (FT) заявил, что подходящих условий для возвращения бизнеса в Россию пока нет.

«Конечно, это не те условия, которые есть сейчас. На данный момент условия определенно неподходящие», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева выразила мнение, что возвращение бренда Zara в Россию возможно, но не ранее 2027 года, а вероятнее – в 2029 году. Она также отметила, что важным фактором является позиция российского государства по условиям возвращения ушедших международных компаний.

Президент России Владимир Путин заявил, что никого из зарубежных компаний не выгоняли из РФ. Глава государства подчеркнул, что западный бизнес сам принял решение уйти.

Ранее стало известно, что западные компании готовятся к возобновлению торговли в России.

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