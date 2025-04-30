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Стало известно, что западные компании готовятся к возобновлению торговли в России

FT: западные компании обращаются к юристам по поводу возобновления торговли в РФ
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Virginia Mayo/AP

Западные компании в последнее время все чаще обращаются в юридические фирмы по вопросам возобновления торговли в России. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Как пишет издание, это в частности трейдеры сырьевыми товарами, страховщики и судоходные группы. По данным издания, они готовятся к возможной отмене антироссийских санкций.

Юристы, которых опросили журналисты FT, заявили, что на данный момент компании активно интересуются вопросами структуризации своей деятельности для возобновления торговли на российских площадках, если США ослабят свои санкции в отношении Москвы, но ограничения ЕС и Великобритании останутся в силе.

В начале апреля председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что большинству покинувших Россию зарубежных компаний возвращаться обратно нет смысла, так как благодаря активному импортозамещению их ниши заняли отечественные бренды. Обратно на рынок РФ они должны заходить только в случае, если нужны здесь. В большинстве случаев ниши, занимаемые ушедшими компаниями, не остались пустующими, из-за чего многим возвращаться «просто некуда», заключил парламентарий.

Ранее в Минфине заявили, что возвращение иностранных компаний в РФ произойдет на определенных условиях.

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