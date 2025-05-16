В России раскрыли, когда может вернуться Zara

Вице-президент СТЦ: Zara сможет вернуться в Россию не ранее 2027 года

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева считает, что возвращение бренда Zara в Россию возможно, но не ранее 2027 года, а вероятнее – в 2029 году. Ее слова передает Telegram-канал «Пул №3».

«Возвращение возможно. Для этого необходимо полное снятие санкций, затем переговоры, ремонты, передача помещений. Я считаю, что это произойдет не ранее 2027 года, а более вероятный сценарий - 2029 год», – говорится в сообщении.

Кермедчиева также отметила, что важным фактором является позиция российского государства по условиям возвращения ушедших международных компаний.

Она подчеркнула, что даже после сокращения количества магазинов на 35% с 2022 года, Zara остается крупной сетью. При этом не исключено, что Zara вернется не напрямую, а через партнеров, что, по ее мнению, не всегда является успешным вариантом.

До этого стало известно, что Роспатент в ноябре 2022 года продлил свидетельство испанской компании Inditex Group на 10 лет. В ее активы входят бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Ранее в СТЦ подтвердили переговоры о возвращении Zara и Bershka.