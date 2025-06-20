Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным

Министерство труда России намерено сделать 31 декабря 2026 года выходным днем. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в 2025 году последний день года уже будет выходным, и в 2026-м министерство постарается сохранить такую же практику. Котяков отметил, что идея сделать 31 декабря нерабочим связана с желанием дать людям время на подготовку к Новому году и семейному празднику.

Также эксперт Центра «ИНСАП» Президентской академии Марина Лопатина сообщила, что в ноябре россиян ожидает первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году — с 27 октября по 1 ноября. Однако уже после нее последуют три выходных в честь Дня народного единства.

Тем не менее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов (МФП) Валентина Захаренкова предупредила, что заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу россияне будут отдыхать в понедельник, 3 ноября.

Какие еще праздники можно будет отметить и выгодно ли брать отпуск в июне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили новый порядок начисления отпускных.