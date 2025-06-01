Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

ТАСС: в России 11 июня будет сокращенным рабочим днем перед праздником

В июне россияне смогут отдохнуть целых четыре дня подряд — с 12 по 15 июня. Об этом рассказала ТАСС эксперт Центра «ИНСАП» Президентской академии Марина Лопатина.

Рабочая неделя накануне праздников сократится до трех дней — с 9 по 11 июня. Среда, 11 июня, будет предпраздничной, поэтому рабочий день завершится на час раньше.

По ее словам, 12 июня, в День России, страна будет отдыхать в связи с государственным праздником. Стандартные выходные выпадут на 14 и 15 июня, а дополнительный выходной добавится 13 июня — он был перенесен с 8 марта, так как в 2025 году этот день пришелся на субботу.

Также Лопатина сообщила, что в ноябре россиян ожидает первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году — с 27 октября по 1 ноября. Однако уже после нее последуют три выходных в честь Дня народного единства.

Какие еще праздники можно будет отметить и выгодно ли брать отпуск в июне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в июне пенсионеры получат пенсию раньше срока.