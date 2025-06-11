Россиян предупредили о длинной рабочей неделе

В конце октября россиян ждет длинная рабочая неделя. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов (МФП) Валентина Захаренкова.

«Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября», — сказала она.

До этого эксперт Центра «ИНСАП» Президентской академии Марина Лопатина рассказала, что в июне россияне смогут отдохнуть целых четыре дня подряд — с 12 по 15 июня. Она напомнила, что 12 июня, в День России, страна будет отдыхать в связи с государственным праздником. Стандартные выходные выпадут на 14 и 15 июня, а дополнительный выходной добавится 13 июня — он был перенесен с 8 марта, так как в 2025 году этот день пришелся на субботу.

Кроме того, в Социальном фонде России сообщили, что в связи с длинными выходными в июне, приуроченными к празднованию Дня России, некоторые пенсионеры получат пенсию досрочно.

Ранее в Госдуме предложили признать Пасху и Троицу официальными праздниками.