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В России оценили новый порядок начисления отпускных

Финансист Мехтиев счел справедливым новый порядок выплаты отпускных с 1 сентября
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Новый порядок выплаты отпускных и выходных пособий с 1 сентября будет более справедливым, чем действующий, сказал «Газете.Ru» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

«Представьте себе, что вы ведете активный образ жизни, занимаетесь спортом, боретесь с излишним весом, и как итог, не болеете и не берете больничный. А вашему коллеге все, что касается его здоровья, все равно, ведь даже если он будет болеть, больничный выплатят, а работу в его отсутствие выполнят другие сотрудники. Вы оба уходите в отпуск и получаете одинаковые отпускные. И что вы предпочтете — болеть и получать те же отпускные или заботиться о своем здоровье, работать и получать более высокие отпускные, так как отпуска рассчитываются исходя из сумм, выплаченных за работу, а не за работу и плюс больничные?» — отметил Мехтиев.

По его словам, вопрос, что предпочтет работодатель, становится риторическим — когда работают все и выработка больше. Благодаря новому порядку выплаты отпускных государство получит больше людей, заинтересованных меньше болеть, уверен Мехтиев. По его словам, нововведение вряд ли можно назвать стимулированием, но вполне — подталкиванием к нужному результату.

Согласно постановлению правительства, с 1 сентября среднемесячный заработок россиян будет рассчитываться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Нововведения будут действовать до 2031 года. Согласно действующему порядку, среднемесячный заработок рассчитывался по формуле: средний дневной заработок × 29,3 (где 29,3 — среднее число календарных дней в месяце).

После изменения порядка выплат сумма отпускных может быть больше, чем раньше, при условии полной выработки. В то же время если вы болели в расчетный период (последние 12 месяцев), эти дни будут не учитываться при подсчете среднего заработка — и он уменьшится. А значит, и сумма больничного, на который уйдет работник в следующий раз, потенциально снизится.

Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами в июне.
 

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