В России могут запретить навязывание детских смесей в роддомах

В Государственной думе готовится законопроект, запрещающий производителям детских смесей навязывать свою продукцию в родильных домах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы отрабатываем законопроект о том, чтобы фармкомпании перестали с ноги заходить в наши роддома», — заявила она.

По словам заместителя председателя, именно в родильные дома приходят представители компаний для рекламы своей продукции. Они приносят смеси в качестве подарка, а потом мамы с этой смесью приходят домой с представлением о том, что если врачи дали им смесь, то она положительно повлияет на ребенка. Буцкая добавила, что родители тратят порядка 40 тыс. рублей в месяц на покупку подобной продукции.

Политик подчеркнула, что смеси менее полезны, чем грудное вскармливание. Она уточнила, что со смесей у детей «начинается ожирение, диабет, есть связь с аутизмом», поэтому данный вопрос будет доведен до конца.

До этого член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина заявила, что в РФ будущие мамы имеют возможность получить от государства родовой сертификат на сумму 12 тыс. рублей.

Ранее Путин обсудил вопрос введения льгот для многодетных отцов.