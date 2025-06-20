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Кравцов раскрыл количество неуспевающих школьников в РФ

Кравцов: количество неуспевающих школьников сократилось с 25 до 15% за 5 лет
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РИА Новости

Количество неуспевающих школьников сократилось с 25 до 15% за последние пять лет. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РБК.

По его словам, с трудными подростками и теми, кто отстает от школьной программы, необходимо работать более эффективно. Министр добавил, что программы профориентации в школах дают положительные результаты.

Кравцов отметил, что на данный момент самыми популярными программами поступления остаются информационные технологии и педагогическое образование. При этом для поступления в колледжи чаще всего школьники выбирают машиностроение, строительную отрасль, а также медицинские и педагогические направления.

«Мы видим, что системная работа по профориентации, в рамках который мы, начиная с шестого класса, рассказываем школьникам о возможностях, которые есть в том или ином регионе, и в стране в целом, дают свой результат», — отметил министр.

В ходе своего выступления на ПМЭФ Кравцов подчеркнул, что Министерство просвещения РФ с начала нового учебного года вводит единые стандарты преподавания всех школьных предметов. По его словам, для каждого класса будет четко определено, какие темы изучаются, сколько времени на них отводится и какие программы используют учителя.

Ранее педагоги и родители оценили идею ввести в школах форму в цветах российского флага.

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