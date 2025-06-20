Стало известно, чем опасна бессимптомная температура

Врач Веселова: бессимптомная температура может говорить о проблемах со здоровьем

Высокая или низкая температура, которую не сопровождают другие симптомы, может говорить о развитии серьезных патологий. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой управления делами президента РФ Мария Веселова.

По ее словам, при появлении нетипичной высокой температуры, которая держится более пяти дней, стоит сдать кровь на анализы. Если исследование не покажет наличие инфекции, речь может идти о развитии патологий в организме.

«Также, наоборот, могут появиться пониженная температура и упадок сил. Нередко это следствие таких нарушений, как снижение функции щитовидной железы, гормональные заболевания, вирусные инфекции, неврологические патологии, травмы и даже опухоли», — продолжила Веселова.

Врач уточнила, что сбивать температуру стоит только тогда, когда показатели находятся выше 38,5 градуса.

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого объяснила, как соблюдать гигиену при наличии повышенной температуры тела. Она предупредила, что принимать душ или ванну во время болезни не только тяжело, но и опасно.

Ранее россиянам назвали симптомы заражения кишечной палочкой.