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Врач раскрыла, можно ли принимать душ с температурой

Врач Уланкина: при температуре нельзя принимать душ
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Depositphotos

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Life объяснила, как соблюдать гигиену при наличии повышенной температуры тела. Она предупредила, что принимать душ или ванну во время болезни не только тяжело, но и опасно.

По ее словам, если температура тела выше 38 °C, горячая вода может спровоцировать еще большую лихорадку, а также увеличить нагрузку на сердце. Кроме того, под душем у ослабленного болезнью человека может закружиться голова. Также не следует пытаться сбить температуру холодной водой, отметила специалист.

«После такой экстремальной процедуры может начаться сильный озноб и судороги. Температура тела сначала резко снизится, после чего показатели термометра могут снова начать подниматься. Такие скачки особенно опасны для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, астмой и другими хроническими заболеваниями», — пояснила Уланкина.

Для поддержания гигиены врач посоветовала быстро ополоснуться теплой водой и аккуратно обтереться полотенцем. При температуре не стоит проводить в ванной больше 10 минут, заключила она.

Недавно британские ученые рассказали, как можно похудеть во время приема душа.

Согласно исследованию, проведенному специалистами из Университета Лафборо, час в горячей ванне с температурой воды 40°C помогает сжечь около 140 калорий. Это эквивалентно 30-минутной прогулке, 20-минутному плаванию или 15-минутной пробежке.

Ранее ученые выяснили, что пузырьки в душе помогают бороться с дерматитом.

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