Россиянам назвали симптомы заражения кишечной палочкой

У заразившегося кишечной палочкой человека первые симптомы начинают наблюдаться спустя день или два, однако в некоторых случаях инкубационный период может доходить и до восьми дней. Недомогание начинается с резкого повышения температуры тела, рассказала RT гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

На фоне роста температуры у человека начинается озноб. Он также мучается от сильных резей в животе, тошноты, рвоты и диареи с примесью крови, сообщила врач. По ее словам, особенно опасно заболевание для маленьких детей и взрослых, у которых уже ослаблено здоровье, — у них заражение может вызвать гемолитический уремический синдром. Это осложнение, при котором развивается почечная недостаточность.

«Еще для синдрома характерны анемия и тромбоцитопения, то есть в крови резко падает уровень эритроцитов и тромбоцитов — развивается кислородное голодание, повышается риск кровотечений, — добавила Кащух. — По статистике, у 25% пациентов с ГСУ развиваются неврологические осложнения — вплоть до инсульта и комы».

При любых симптомах, напоминающих заражение кишечной палочкой, важно как можно оперативнее обратиться к врачу, подчеркнула гастроэнтеролог.

Напомним, врачи предупреждают, что недостаточно приготовленные мясо или рыба могут быть крайне опасны для здоровья из-за содержания кишечной палочки, а также сальмонеллы, листерии и других бактерий. Кроме того, подхватить кишечную палочку можно через кулер с водой, который плохо и нерегулярно чистят.

Ранее в блюдах кулинарной лавки «Братья Караваевы» в Москве нашли кишечную палочку.