Ограничения введены в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги ввели ограничения на прилет и выпуск самолетов

Ограничения на прилет и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — написал он.

В 23:13 мск Кореняко сообщал о введении ограничений в аэропорту Волгограда Гумрак.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Днем в Минобороны рассказали, что силы ПВО за прошедшие сутки сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее сообщалось, что регионы РФ обеспечат системой защиты от БПЛА.