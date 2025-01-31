Запретившая в России Instagram судья подала в отставку

Председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова подала в отставку. Объявление об этом появилось на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы.

Солопова занимала этот пост с 2013 года. Она сложит свои полномочия 17 марта 2025 года.

По данным ТАСС, вместо Солоповой на должность главы Тверского суда планируют назначить Евгения Комиссарова, который сейчас является председателем Бабушкинского районного суда Москвы.

Ольга Солопова родилась в 1962 году. Она окончила юридический факультет МГУ, а с 1989 года начала работать судьей. Через девять лет она стала заместителем председателя Лефортовского суда. С 2002 года возглавляла Басманный суд.

В 2013 году Солопову назначили на должность председателя Тверского суда Москвы. Она в 2022 году огласила постановление о запрете деятельности компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в России.

До этого глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку.

Ранее российский сенатор решил досрочно сложить полномочия.