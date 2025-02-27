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В Кремле назвали условие, при котором YouTube и Meta смогут работать в РФ

Песков: YouTube и Instagram смогут вернуться в РФ, если будут соблюдать законы
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сможет возобновить работу в России, если будет соблюдать российские законы. Об этом он рассказал корреспонденту Life Александру Юнашеву.

По словам Пескова, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube разблокируют, как только они начнут соблюдать российское законодательство.

«Надо выполнить законы и возвращаться в РФ», — отметил пресс-секретарь российского президента.

До этого председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова, запретившая Instagram, подала в отставку.

17 декабря 2024 года газета «Известия» писала, что крупные российские блогеры значительно увеличили свои доходы в запрещенных социальных сетях, несмотря на их блокировку. В частности, доход от рекламы в Instagram вырос почти на 20% и достиг 130 миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета.

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