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В Рособрнадзоре прокомментировали идею организации питания в пунктах сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор: питание в пунктах сдачи ЕГЭ потребует пересмотра правил экзамена
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Александр Кряжев/РИА Новости

Для того, чтобы организовать питание школьников в пунктах сдачи ЕГЭ потребуется пересмотр действующих правил проведения экзамена. Об этом РИА Новости сообщили в Рособрнадзоре.

«Для организации горячего питания потребуется пересмотр действующих правил проведения экзамена, кроме того, данная мера приведет к увеличению затрат со стороны субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову, в котором предложили обеспечить пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ бесплатным полноценным горячим питанием школьникам, а также педагогам-организаторам.

По мнению депутата Госдумы Сергея Миронова, из-за многочисленных досмотров и обысков экзамены в российских школах стали проводиться с элементами «тюремного» режима. Детям с собой разрешают проносить только бутылку воды, шоколад и лекарства, а на сдачу экзаменов при этом может уходить по шесть-семь часов, что грозит им голодом и обезвоживанием.

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