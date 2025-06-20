На побережье Анапы обнаружили новые мелкие выбросы мазута

Новые мелкие выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на побережье Анапы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Кубани.

Там подчеркнули, что выбросы были зафиксированы у берегов моря в анапском поселке Джемете.

В пресс-службе администрации региона подчеркнули, что серьезных выбросов нефтепродуктов на побережье не выявляли уже более трех месяцев.

До этого министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что в затонувших танкерах в Керченском проливе находится более 3900 тонн мазута марки М-100.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

По данным Роспотребнадзора, пробы воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.

Ранее власти РФ выделили почти 1,5 млрд рублей на ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе.